Joven muerto en accidente en moto en Olaya Herrera trabajaba en Bocagrande

“La moto no era de él. Mi hijo manejaba, mi nuera iba en la mitad y el dueño de la moto, que no se quién es, iba de tercero. No entiendo porqué salieron así de ese baile”, indicó don Pedro Clavel.

"Ella alcanzó a dar mi número y luego la ingresaron. No pude hablar con ella porqué momentos después que llegamos estaba sedada. Después comenzamos a preocuparnos porque Pedro José no aparecía, no sabíamos dónde estaba", explicó.

Precisó que varias personas le indicaron que llegara a Medicina Legal, pues se conocía del ingreso de un cuerpo sin identificar, pero entró en llanto y no daba crédito a que pusiera ser su hijo. “Yo me puse mal, no di ni para averiguar con el tránsito ni nada. Fuimos en la tarde (miércoles) pero ya estaba cerrado. Y bueno dejamos para hoy”, indicó momentos antes de reconfirmar la identidad de su hijo.