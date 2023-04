La trágica vida de Katerine: dejó la enfermería por las drogas y la mataron

Policía Metropolitana de Cartagena.

“Miren señores, miren como me partieron el carro a pedradas. Me pararon y subieron a esta muchacha y por lo que veo, está muerta. No sé qué le pasó”, relató el taxista.

“Nosotros solo queremos justicia, que esto no quede así porque mi mamá (Katerine) no se metía con nadie, su único problema era el vicio”, anotó Cenelia, precisando que Katerine cumpliría 41 años el próximo 30 de abril.