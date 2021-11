La versión de la familia de joven abatido en Olaya: ¿qué dicen?

Shirley Sandoval dice, a su juicio, que miembros de la Policía cumplieron la promesa de matar a su hijo. “Se la tenían montada porque él tenía unas peleas con ‘los Campamenteros’. Incluso, hay un policía que donde me veía siempre me decía que yo era una alcahueta y que cualquier día me lo iba a matar”. Lea aquí: Abatido por la Policía en Olaya tenía orden de captura por homicidio

El Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena tiene otra versión: Ferney Sandoval Herrera, alias ‘Ferney’, de 20 años, iba a ser requerido por uniformados del cuadrante en el sector Central, de Olaya Herrera, cuando de un momento a otro, al ver a los agentes, se dio a la fuga y posteriormente comenzó a dispararles. Estos reaccionaron, y una de las balas se alojó en el cuello del presunto delincuente, lo que le causó la muerte. Eran cerca de las 2 de la madrugada de hoy domingo.