“Le dije que no estuviera ahí”: madre vio cómo mataron a su hijo en esquina

“Ese día mi hijo estuvo todo el tiempo en el barrio. Pasó en la casa con su hijita y su hermana menor. Yo hablé con él un rato, le di su almuerzo, luego en la tarde me dijo que le prestara una plata para jugar en la esquina a seven eleven (dados) y en eso estaba cuando lo mataron”, contó la madre.

A los padres de Marlon David Miranda Ávila se le nota el dolor en la mirada. No lloraban mientras reclamaban en la mañana de este miércoles 22 de febrero el cuerpo del segundo de sus cuatro hijos, en las instalaciones de Medicina Legal, pero sus rostros reflejaban la tragedia que viven desde la tarde del martes. Lea aquí: Sicarios llegaron este martes a Olaya y Amberes: murió un joven de 23 años

Crimen y escape

Añadió que “el hombre llegó directo a mi hijo y le disparó; luego Marlon corrió y se tropezó con una piedra, por lo que cayó al piso. Allí fue cuando el sicario aprovechó y lo mató. Yo vi al asesino. Era de piel blanca, cabello largo y amarrado atrás, de estatura pequeña y joven”, aseguró.

La madre de Marlon tiene el corazón destrozado, pero reconoce que su hijo pudo haber tenido problemas con algunas personas.

“Hace ocho días tuvo un pleito con unos muchachos en un estanco del sector Zarabanda (Olaya), no sé si eso causaría esto. También sé que Marlon no se dejaba de nadie, pues si tenía que pelear, peleaba; y eso pudo dejarle enemigos, pero él no robaba ni andaba de gatillero”, afirma la madre.