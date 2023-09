Le propinaron 14 cuchilladas: habla familia de víctima de feminicidio

En ese momento, al no tener documentos que la identificaran, fue trasladada a Medicina Legal, donde días después fue reconocida por su última pareja sentimental y una amiga.

Un muerto y un herido deja un ataque a bala en Soledad: no hay capturas

Con el temor de que le hiciera algo a la criatura, Adriana no denunció y trató de llevar las cosas “por las buenas”, así que le pedía que le dejara ver a su hija, pero este no se lo permitía, incluso se desconoce el paradero de la niña hasta el día de hoy.

“Ella se separó de él como en octubre del año pasado. Hace tres meses ella no veía a la niña, supuestamente él se la llevó para Cali y no se sabe del estado de ella. Adriana instauró una denuncia ante el ICBF, pero él no asistió cuando lo citaron”, contaron sus allegados.