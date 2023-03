¿Lo ha visto? Buscan a reciclador pereirano desaparecido en Cartagena

“A veces creemos que pudo ser que tuvo un accidente y está hospitalizado”, añadió. La pariente también lo ha buscado en clínicas y hospitales y no ha dado con él.

“Él es reciclador, pero no es una persona de vicios, por el contrario, es un hombre honrado, trabajador y ordenado. Por eso no sabemos qué pudo ocurrirle.

Liliana agrega que “el cuarto donde él vive está intacto. Todo está ordenado, no se llevó nada, solo la ropa que tenía puesta porque hasta se fue indocumentado. Su celular también está extraviado. Hace unos días vimos su WhatsApp conectado y comencé a hablarle, pero no me respondió y allí quedó todo”.

Los funcionarios de Medicina Legal le confirmaron que no hay un cuerpo reciente con las características de José, por lo que Liliana se llena de optimismo.