Masacre en El Carmen de Bolívar: “Mi hijo era un niño, venía de la tienda”

En las manos de Farith Leonardo Luna Sierra quedaron una panela, la gaseosa Kola Román y la pastilla que su mamá le había mandado a comprar a la tienda.

Ya regresaba a casa cuando lo sorprendió el ataque a bala de dos hombres vestidos de negro contra un grupo de jóvenes reunidos en las afueras de sus viviendas, en una calle destapada y algo empinada del barrio Villa María, sector La Loma, zona periférica del municipio de El Carmen de Bolívar.

Leonardo Luna y Elianet Angarita Sierra, los padres del adolescente (17 años), estaban dentro de su casa viendo el noticiero de las 7 de la noche cuando escucharon los disparos. Ellos viven en el sector La Victoria de ese barrio, solo separados por una calle del sector por donde venía caminando su hijo.

De inmediato cerraron las puertas, porque, según ellos, es lo primero que se hace en esos casos, pero Elianet enseguida comenzó a llorar. “Mi hijo está para allá, quiero ver a mi hijo, dónde está mi hijo”. Según Leonardo Luna, eso fue lo que comenzó a gritar su mujer cuando ella, confundida, mostraba su desesperación al saber que su hijo regresaba de la tienda.

A los pocos minutos, Leonardo fue al sitio de los hechos y encontró a su hijo tendido en calle, con la pastilla, la gaseosa y la panela que su mamá le había mandado a comprar.

Sus padres dicen que Farith no se conocía con los otros jóvenes que balearon junto con él. “Él venía cruzando cuando sonaron los disparos. Intentó correr, pero las balas lo alcanzaron. Mi hijo era un pelao de casa, no salía, no trabajaba, lo mandé hacer un mandadito porque estoy enferma y por eso lo cogió la balacera. No entiendo por qué me arrebataron a mi hijo”, le contó Elianet ayer al mediodía a El Universal.

Leonardo asegura que su hijo no andaba en malos pasos ni tenía malas compañías. “Era nuestro hijo mayor. No anduvo en droga, le gustaba la música y el fútbol. Estudiaba noveno y décimo grado en el Poli”, cuenta el padre de la víctima, asegurando que nunca antes en ese barrio había ocurrido un hecho de sangre.

“Esto nos vuelve a poner en zozobra. Esto se está poniendo maluco como antes”, dijo Leonardo.