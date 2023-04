“Mató al hermano al defenderlo”: Adelaida ha perdido a 3 hijos en 9 años

“Él no lo quiso matar, lo que intentó fue defenderlo, pero en ese cruce le dio”. Con esas palabras, en conversación con El Universal , la mujer se refiere a la primera versión que se conoció del asesinato de Cleifer de Jesús Jiménez Arrieta en la madrugada del Sábado de Gloria en el barrio Nariño, en las faldas de La Popa.

El más reciente caso no solo dejó a su ser querido sin vida, sino que tiene a otro en prisión, al ser señalado de ser el presunto responsable del homicidio. Siga leyendo: ¡Qué cruel! Discutió con su hermano y lo mató de un balazo el Viernes Santo

Adelaida Arrieta Cárdenas ha pasado por la muerte violenta de un hijo tres veces. Conocer ese desgarrador dolor, sin embargo, no ha impedido que en cada oportunidad se derrumbe y sienta que una parte de ella se va con sus hijos.

La mujer no quiere que ninguna muerte quede en el olvido, desea que la justicia llegue pronto. Está convencida de que “además de Akemis, el tipo que golpeó a Cleifer tiene que pagar; él es igual de responsable de ese homicidio”.

Adelaida reconoce lo “dolorosa y difícil” que es la situación que vive desde el sábado. “Ahora prácticamente me quedan dos hijos, porque el otro está detenido. Es muy duro, ya son tres los que pierdo, los que me matan”. Le interesa: ¡Tragedia! Buseta cayó de un ferry al Río Magdalena: hay 3 desaparecidos

Y añadió: “Ese tipo también es responsable de la muerte. Él golpeó a mi hijo, después se fue, no sabemos dónde está. Akemis quiso defender a su hermano, pero desconocemos en qué condiciones salió de la casa y ocurrió esa tragedia”.

Su madre, mientras esperaba su cuerpo en la morgue de Medicina Legal, fue enfática en asegurar que la intención de Akemis no era asesinar a su hermano. “Al contrario. Él llegó a ese sitio cuando el hombre que agredió y dejó muy herido a Cleifer lo fue a buscar a su casa”, explicó.

“A uno de ellos (presunto responsable) lo alcanzaron a detener, pero al poco tiempo lo soltaron. Él me ve, siento que se burla de mí, todos saben que fue el que mató a mi hijo y nadie hace nada. Esto no puede seguir así”, comenta previo a relatar cómo ocurrieron esos dos asesinatos con 14 meses de diferencia. Lea también: Sicarios no dan tregua y matan a vigilante: tenía 23 años y 2 hijos pequeños