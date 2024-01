“Mi hijo no es sicario”: mamá de joven señalado de matar a Dj en La Esperanza

La pariente es tajante en asegurar que su hijo no es un sicario. “Desde hace muchos años él se dedica al mototaxismo. Nunca ha estado involucrado en crímenes y eso lo pueden preguntar en el barrio. Él tiene dos hijos y vive conmigo, pero ahora tiene miedo de salir a trabajar y los que sufren son los niños”, dijo la mujer.

“Tenemos miedo, desde ese asesinato nosotros no volvimos a nuestra casa, allá dejamos todo porque salimos corriendo. Somos ocho personas las que nos sentimos amenazadas y esperamos que esto se aclare rápido”.

Cuando comenzaron a señalarlo, Jorge y su madre se dirigieron, según contó la mujer, al CAI de La Perimetral. “Mi hijo dijo que tenía miedo, que era inocente y se entregó a los policías, pero ellos dijeron que la captura era ilegal y no lo detuvieron, luego cogimos transporte y nos fuimos para la Fiscalía”, anotó.

“Yo estuve haciendo unas diligencias y trabajando. A las 5:30 llegué a la casa y me acosté a dormir un rato. A la hora mi otro hijo me llamó para decirme que a Jorge lo estaban culpando del asesinato de Juan José, pero Jorge estaba en la casa, como si nada. Todo el mundo vio a mi hijo cuando estaba en la esquina de la calle Los Palenqueros en su moto, esperando pasajeros”, contó.

Agregó que “los sicarios no van a matar a dos cuadras de su casa y luego quedarse allí como si nada, porque La Esperanza y La Candelaria están muy cerca. Tampoco se va a ir a la Fiscalía ni a la Policía a decir que es inocente, eso no lo hace un asesino”, explicó.

La madre dice que una joven habría sido la persona que entregó a la familia de la víctima la descripción de los sicarios. “Ella dijo que el sicario tenía el pelo largo, como lo tiene mi hijo, y por eso lo señalan a él y eso me parece absurdo”, aseguró la mujer.

También afirmó que “nosotros demandamos a la familia del joven asesinado, porque no podemos seguir siendo amenazados. Actualmente tenemos un amparo policial porque ya hemos visto personas en moto, muy raras, vigilándonos, además, el día del entierro del joven, me dijeron que iban a quemarme la casa. Yo no comprendo por qué culpan a Jorge por el pelo si aquí en Cartagena hay muchos muchachos con el pelo largo”, señaló.

La mujer contó que intentó hablar con la madre de la víctima en una estación de Policía, pero confiesa que le da miedo acercarse a ellos. “Solo pido que la Policía investigue y que busquen testigos que digan las cosas como son. También quiero que capturen al culpable porque Juan José era un buen muchacho. A él no lo iban a matar y todos saben eso en el barrio”, anotó la madre.