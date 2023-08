$!Moto arrolló y mató a hombre reportado como desaparecido: lo buscaban

Publicar su foto y datos de contacto fue la decisión que tomó la familia de Julio Blanco Moreno al ver que pasaban las horas y el hombre no regresaba a casa, en El Pozón, luego de que en la mañana del domingo 13 de agosto saliera caminando.

10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde, y no había noticias de él. La preocupación aumentaba con cada segundo, y se imaginaron todo (teniendo en cuenta que sufría de alzheimer), menos que a esa hora él ya había muerto.

“A las 4 de la tarde me llaman y me dicen que encontraron un cuerpo con las características similares a las de él”. Así relata uno de los hijos del hombre, de 83 años, la manera en que se enteraron de la tragedia. Con una foto, el familiar no tuvo dudas del hallazgo. Lea aquí: Tragedia: niña, de 3 años, cayó de una moto, camión la arrolló y mató

A Julio lo arrolló una moto en la vía a Bayunca. Los que iban en el vehículo, al parecer, no lo controlaron y se llevaron al señor, que caminaba a un costado de la carretera. Lo peor, dice el hijo, es que los de la moto huyeron y dejaron al hombre tirado, sin vida.