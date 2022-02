Mototaxista asesinado en Olaya no tenía líos, dicen sus familiares

El progenitor se pregunta por qué le sucedió ese hecho si ‘Rey’, como cariñosamente lo llamaban, no tenía problemas con nadie. “Realmente desconocemos por qué sucedió, necesitamos que la Policía investigue, pues él nunca tuvo problemas con nadie. Tampoco le conocimos de problemas ni de amenazas”, indicó. Torreglosa Balseiro fue asesinado por sicarios ayer miércoles en la tarde de varios balazos.

Mientras ellos hacían las respectivas diligencias para reclamar el cuerpo en Zaragocilla, en Olaya estaba su madre, doña Luz Balseiro, quien también se hacía las mismas preguntas. Ella explicó que Hamilton momentos antes había hablado con él y este le había dicho que ya no quería trabajar como mototaxista. “Me dijo que no quería seguir trabajando como mototaxista, que estaba cansado y quería conseguir otro trabajo, por eso quería que lo ayudara para la licencia. Yo le dije que no se preocupara, que yo lo iba a ayudar”, aseguró esta mujer, que trabaja en el Mercado de Bazurto vendiendo comidas.

La familia de Hamilton exige que se investigue bien y se dé con los responsables, pues a pesar de haber una cámara de seguridad en el sector, esta se encontraba dañada.