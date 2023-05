Mujer de ‘el Brayita’ dice que nunca le conoció “problemas con nadie”

“Ese día llegó, me dijo que me cambiara y salimos. Me compró ropa y un espejo. Después de eso hablamos, pero no lo volví a ver”, indicó la progenitora.

Sobre la muerte de su hijo indicó que “yo realmente no se qué pasó, por qué acabaron la vida de mi hijo de esa manera. La Policía me tiene que decir quién lo mató. Él no se metía con nadie”, precisó. Lea aquí: ¡Lo sorprendieron! Tenía casa por cárcel y lo asesinan en vía pública

Era trabajador

La mujer de ‘Brayita’ explicó que este se dedicaba a oficios varios. “Yo nunca le conocí problemas con nadie. Él se dedicaba a ayudante de albañilería o ayudaba a un vecino en mecánica de motos”.

Aseguró que desde hace tres años tenía una relación con Agresot Julio y desde septiembre del año pasado vivía con en él en el sector 3 de Mayo.