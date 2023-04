Murió peatón atropellado por una ambulancia frente al Mercado de Bazurto

¿Por qué la ambulancia que arrolló a Antonio Carrasco Castro en la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena, no estaba en la clínica donde falleció?

Tras averiguar sobre el paradero de la ambulancia y su conductor, esta, de acuerdo a lo que informó el DATT, es que no se halló en las instalaciones de la clínica Higea, por lo que no pudo ser inmovilizada para que su conductor responda por lo sucedido.

Habla Gerente de hospital

El gerente del hospital de Santa Rosa de Lima, Reyes Salcedo Buelvas, aseguró que el peatón, presuntamente, “cometió una imprudencia”, cuando la ambulancia se dirigía hacia la Clínica del Mar con un paciente de 80 años, en delicado estado de salud y un marcapasos.

Sostuvo que en ese mismo vehículo, el hombre arrollado fue llevado a la clínica; "allí se aportaron los documentos, mientras se llevaba nuevamente al paciente que iba en remisión".

Del por qué el conductor no se quedó en la clínica indicó que “fue por que yo le di la orden que se regresara, ya que el hospital no se podía quedar sin ambulancia y ninguna autoridad de tránsito se hizo presente en ese lapso. Ya en la noche fue que me informaron que el señor había lamentablemente fallecido”. Explicó que están dispuestos a aportar todo lo que sea necesario ante los entes que lo requieran para esclarecer lo sucedido.