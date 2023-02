“No me conformo con la condena, quiero que confiese”: padre de Alexandrith

El juez, además de la condena, solicitó al sentenciado pagar tres salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado, la defensa de Wainer apeló el fallo. Lea también: 485 días sin Alexandrith: con evento artístico en El Centro exigen justicia

“Ojalá y no lo suelten más, por mí que le den 50 años de cárcel, pero las autoridades saben lo que hacen. También aclaro que yo no lo amenacé de muerte porque a mí él me sirve es vivo, no muerto. Necesito que hable, agregó.

Considera que la tía de la adolescente, que el próximo mes cumple dos años desaparecida, también tiene información y podría ser cómplice y pide a las autoridades que la investiguen.