“No se merecía esa muerte”: hermana de Yeison, linchado en El Educador

En la calle Quinta, del barrio El Educador, murió brutalmente Yeison Manuel Cabarcas Torres, de 24 años. Tal parece que la comunidad lo sorprendió cuando le robaba a un transeúnte de la zona y por eso lo habrían atacado con palos y cuchillos hasta causarle la muerte. Los hechos ocurrieron el miércoles 3 de febrero a las 5:45 a. m. Lea aquí: Presunto ladrón es linchado por la comunidad en El Educador

Un familiar reconoció que Yeison sí se dedicaba a robar por diferentes barrios de la ciudad, pero dice que ellos creían que ya no lo hacia de nuevo porque tenía un mes sin salir de su casa.

“Mi hermano no era un santo, uno no puede tapar el sol con un dedo ni meto la mano a la candela por él, pero nosotros pensábamos que ya no robaba más porque tenía un mes que no salía de la casa” dice su hermana.