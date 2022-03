“No sé si está viva o muerta”: papá de Alexandrith, desaparecida hace un año

Nos sentimos solos. Las autoridades nos han abandonado, pasan los días y la zozobra es peor, pero no descansaré, yo necesito saber dónde está mi hija. Al alcalde le pido que ponga sus ojos en este caso otra vez”. Con un tono de voz fuerte, pero la mirada triste, Alexander expresa su inconformidad.

Dice estar cansado y a veces no sabe qué más hacer. Y es que ha pasado un año y todavía no hay pistas del paradero de su hija Alexandrith Sarmiento Arroyo. No quiere que la opinión pública y las autoridades olviden a su pequeña de cabello rizado y por eso sigue alzando su voz. “Quiero que la sigamos buscando, que no sea otro caso sin resolver en Cartagena”, manifiesta el vendedor ambulante.

