Pareja hallada ahogada en caño de Olaya eran esposos

Fueron momentos de angustia y zozobra, y entre las primeras versiones que se conocen es que Jimmy Puerta, fue arrastrado junto a su mujer por la fuerte corriente del agua que bajaba por el canal de aguas lluvias del barrio San Pedro, nunca quiso separarse de ella.

Lo que se ha relatado es que sorpresivamente cayeron a la corriente cuando iban en una moto y el hombre se aferraba a su esposa tratando de salvar su vida. Buscaba de alguna manera llevarla a la orilla, pero la fuerza del agua no se lo permitía. Hasta que de un instante a otro dejó de abrazarla y ambos fueron arrastrados.

“Al parecer, algunas personas intentaron de manera infructuosa arrojarles cuerdas para socorrerlos, pero el agua iba a gran velocidad. El señor no soltaba a la mujer que iba a su lado”, aseguró un habitante del barrio San Pedro.

El lamentable suceso ocurrió anoche, cuando sobre la ciudad caía un aguacero como consecuencia del paso del huracán Iota por el Caribe colombiano. Solo hasta en la mañana de hoy fue que hallaron los cuerpos.

En el lugar donde fueron encontrados los cadáveres había una gran cantidad de curiosos por saber quiénes eran las víctimas, que a eso de las 6 de la mañana de hoy fueron vistas por un pescador del sector Ricaurte, de Olaya Herrera. Los cuerpos estaban sobre el lodo de un sector de la Ciénaga de La Virgen.

Hasta allí llegaron unidades de criminalística de la Policía Metropolitana de Cartagena para realizar el levantamiento de los cuerpos, que quedaron uno al lado del otro. A esta hora se encuentran en la morgue.

Puerta aún llevaba sus guantes de motociclista y el casco. La mujer estaba muy cerca a él, y también tenía laceraciones. Vivían en San José de Los Campanos, en el sector Martha Curi.

En Medicina Legal

En las afueras de la morgue de Medicina Legal, había gente abrazada y con un llanto inconsolable. Eran expresiones de mucho dolor y de cuestionamientos sin respuestas.

Eran los familiares de esta pareja, entre unos 50 y 60 años. Uno de sus hijos no dio detalles de lo sucedido, pero en medio de su dolor solo alcanzó a decir que no entendía cómo sus padres habían salido de la casa. “Realmente no sé que estaban haciendo. Si visitando a alguien, no sé”, dijo.

Aseguró que él se dedicaba a la albañilería y otros oficios y ella era ama de casa. Lo que informaron al hijo es que “él quería salvarla”.