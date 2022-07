“Perdimos todo”: Incendio que destruyó casa en Olaya sería por fuga de gas

“Gracias a mi Dios yo no estaba dentro de la casa cuando todo comenzó. Me había ido para una misa cerca del barrio. Cuando regresé encontré a los bomberos apagando mi casa. Ya todo se estaba quemando”.

¿Cómo sucedió?

Fueron los vecinos quienes se dieron cuenta cuando la vivienda era consumida por las llamas. Intentaron apagar el fuego con baldes de agua, pero las llamas crecieron rápidamente. “Los Bomberos llegaron a los pocos minutos, pero el primer camión que llegó hasta mi casa no tenía mucha agua.

“Mientras llegaba el segundo ya todas las cosas que estaban dentro de mi vivienda se terminaron de quemar. Quedé en la calle sin ninguna de mis pertenencias”, relata Emilia Quintana.

“Yo me di cuenta que se estaba quemando la casa y el primer instinto que tuve fue tratar de entrar porque pensaba que Emilia estaba dentro. No sabía que se había ido a una misa, como sé que ella no puede caminar demasiado quería ayudarla a salir.