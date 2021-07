Policía ofrece $10 millones de recompensa para esclarecer crimen de Dumar

En todo un misterio se ha convertido el asesinato de Dumar Alfonso Bernal López, tanto para los investigadores de la Sijín y del CTI de la Fiscalía, como para sus familiares y amigos.

Al ingeniero industrial le dispararon a la cabeza el pasado 1 de julio en una solitaria trocha de la llamada Ruta 90, entre La Cordialidad y la Vía del Mar, mientras probaba una moto deportiva que había comprado.

Varias voces se han unido para exigir celeridad en las diligencias y esclarecer este hecho de sangre, entre ellas Ecopetrol, empresa para la cual laboró en los últimos once años.

Su prometida, Paola Cano, también pidió que den con los responsables de la muerte de Bernal López, de 36 años. “La Fiscalía no nos ha confirmado una recompensa para esclarecer los hechos y nosotros queremos que la den a ver si alguien nos ayuda, porque no hay testigos, no hay información de nada. Las investigaciones no avanzan”, señaló Paola hace días en diálogo con El Universal.

Esas voces han sido escuchadas. La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar al responsable del homicidio del señor Dumar Bernal.

Lea aquí: “Buscamos justicia”: familia de Dumar, asesinado en la Ruta 90

¿Qué ocurrió?

La versión que tiene la Policía de este crimen indica que a las 7:45 de la noche recibieron el aviso de un ciudadano que observó cuando un motociclista perdió el control y cayó en una trocha.

“Al llegar la patrulla del cuadrante se encuentran con un cuerpo tendido, por lo que solicitan la presencia de una ambulancia, trasladándolo a un centro asistencial, donde los galenos en turno manifestaron que llegó sin signos vitales. Es de anotar que al momento de ser valorado se percatan que tiene una herida con proyectil de arma de fuego a la altura del cráneo”, señala la Metropolitana.

Ese día, según su prometida, Bernal salió de su casa, en Marbella, a las 3:30 p. m. con rumbo a la Vía del Mar. Paola dice era algo que le gustaba hacer.

“Él salía a manejar bicicleta, carro o moto, era un deportista. Ese día salió para probar una moto que había comprado hacía dos semanas, dijo que volvería pronto porque íbamos a salir de viaje. Siento que tenía la idea de que esa zona era muy segura”, contó la mujer.

Añadió que a las 5 de la tarde fue trasladado a la clínica Madre Bernarda, donde llegó con signos vitales. “Dumar fue hallado con vida y murió en la clínica a las 7:30 p. m. Su muerte fue a plena luz del día”, expresó la mujer.

Sus amigos describen a Dumar como una persona pacífica y sociable que trabajaba con comunidades vulnerables para Ecopetrol y se divertía haciendo travesías por el país en vehículos todo-terreno.

“Dumar era un gran ser humano, nunca manifestó tener problemas con nadie, no sabemos por qué le hicieron esto, pero vamos a seguir buscando pistas”, puntualiza Paola. Dumar era hijo único, amante del rally y las travesías.

Paola dice estar “agradecida con las autoridades por la recompensa y espera que este homicidio sea resuelto, sobre todo que llegue la justicia”.

La Policía Metropolitana de Cartagena tiene habilitadas las líneas 123, celulares 321-3946238-321-3946279; el correo mecar.sijin@policia.gov.co y la Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363 para recibir la información de este hecho.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.