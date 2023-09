¿Por qué mataron al docente Mario Garrido al salir de clases? Habla su familia

El martes (26 de septiembre) terminó su jornada laboral a las 6:45 de la tarde. En la puerta del colegio abordó un colectivo para llegar a Bayunca y de ahí tomar el bus que lo transportara a Cartagena.

“De noche los buses no entran al pueblo, por eso toca coger un colectivo. Me saludó desde el carro cuando pasó por mi casa y le dije que nos veíamos mañana. Al poco rato me enteré de la tragedia. Aún no lo creo”, comenta Magalis Coronado, compañera de Mario y líder en Arroyo Grande.