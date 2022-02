¿Por un lío de barrio? Habla la mamá del líder asesinado en La María

“Mamá, tómalo con calma”, fue lo primero que pronunció Jefferson. Ana Victoria enseguida preguntó: “¿Qué le pasó a Maicol?”. Desde entonces, un nudo en la garganta no la dejó hablar.

Cinco días después de ese homicidio, que ha causado conmoción en La María y sus alrededores por la labor social que desde muy joven realizó Michael con los más necesitados, Ana Victoria ha decidido hablar para precisar que aunque no tienen certeza por qué lo atacaron a bala de esa manera, asegura que su hijo había tenido un lío reciente con alguien del barrio por un supuesto robo en que lo involucraron como el promotor por “pura envidia”. Lea aquí: A bala asesinan a contratista de la Gobernación de Bolívar en La María

“Maicol brillaba con luz propia y se metía en cualquier lado sin temor a que le pasara algo, desde los 15 años fue líder no solo acá en La María, también en San Francisco, en Henequén, en donde podía ayudar. Nunca recibió amenazas”, cuenta Ana Victoria.

En los últimos 40 días, sin embargo, la vida de Michael dio un giro inesperado por un robo que ocurrió en La María y del cual lo señalaron. “Resulta que hace un mes y pico le robaron a un conocido del barrio y uno de los afectados que siempre le ha tenido envidia a mi hijo dijo que él estaba metido en eso. Maicol ni siquiera sabía del robo, fue en la calle que se enteró. Cuando eso ocurrió me dijo a mi que iba a resolver eso ante las autoridades porque a él no le iban a dañar su hoja de vida, ni su reputación por algo en lo que nada tuvo que ver. Fue así como puso una denuncia contra esa persona por injuria y calumnia. A él (Michael) no lo amenazaron por esa situación, pero ese era el único problema que había tenido”.