¡Qué cruel! Sicario recibió $170 mil por matar a mototaxista en 13 de Junio

En el barrio 13 de Junio han ocurrido este año cuatro de esos asesinatos y en uno de ellos la víctima fue el mototaxista Luis Eduardo Jiménez Guerrero, de 38 años. A Jiménez, de quien aseguran sus familiares y amigos era una gran persona y excelente padre, le dispararon precisamente delante de su hijo, de 17 años. Le puede interesar: “Ayúdame, no me dejes morir”: Sicario mató a mototaxi en el 13 de Junio

Esa noche, Luis Eduardo estaba con su hijo y dos amigos más hablando en una esquina, frente a las llamadas casas azules, donde está la estación de mototaxis en la que él trabajaba. En esos momentos aparecieron dos hombres en moto y uno de ellos, el parrillero, le disparó a quemarropa y sin mediar palabras.

A Luis le dieron siete balazos y uno de sus amigos resultó herido. “El hijo de Luis no tuvo tiempo de llorar ni pedir auxilio, solo sacó fuerzas y levantó del suelo a su padre, que le decía ‘hijo, ayúdame, no me dejes morir’”, contó un familiar de la víctima.