¿Qué les pasó? Investigan asesinatos en Tierrabomba y Zaragocilla

La racha de homicidios en Cartagena, sus corregimientos y zona insular no cesa. Luego de 14 horas de violencia con tres asesinatos en Nuevo Paraíso, Villa Hermosa y Zaragocilla, hubo otro homicidio en la Isla de Tierrabomba, en el sector conocido como Punta Arena. Le puede interesar: Asesinan a hombre en Punta Arena

El hecho sucedió exactamente en el sector conocido como Nelly, en Punta Arena, y de acuerdo con la información de la Policía de Cartagena, funcionarios de la Sijín se desplazaron a esa isla para iniciar las investigaciones.

Con este nuevo hecho de sangre son 18 los homicidios en Cartagena en lo que va de febrero: nueve en sicariatos; siete en riñas, uno en atraco y otro en un caso de linchamiento. Lea aquí: Riña y balas en Villa Hermosa: asesinan a reciclador

No tenía amenazas

Los familiares del prestamista Juan Orlando Castaño Henao, asesinado por sicarios en moto el domingo en la mañana, en Zaragocilla, dicen no tener conocimiento de los móviles.

“Él se dedicaba a vender ropa y no tenía ningún problema con nadie. Aún no sabemos que pasó y por qué lo mataron de esa forma. Iba manejando su moto cuando le dispararon desde otra moto. Queremos saber quiénes lo asesinaron y por qué razón. Hasta donde nosotros sabemos no era una persona de andar en malos pasos”, dijo ayer en la mañana un familiar de Orlando.

Los residentes de la zona dicen que escucharon más de seis disparos. Algunos menores jugaban en la calle cuando ocurrió el crimen, pero todos salieron ilesos. El motociclista murió en el acto y quedó en plena vía pública, junto a su vehículo. Vestía jean azul, camisa del mismo color y portaba un casco. Le interesa: Siguen los sicariatos en Cartagena: matan a prestamista en Zaragocilla