“Que lo capturen o se entregue”: madre de mujer muerta a bala en Calamar

“Hasta ahora no hemos sabido más nada de él. Que lo capturen o que se entregue. Yo no tendré más a mi hija, pero si me daría un poco de tranquilidad saber qué fue lo que ocurrió”. Lea aquí: Buscan a la pareja sentimental de universitaria asesinada en Calamar

Precisamente, luego de una semana de haber ocurrido ese hecho, familiares de Dora Victoria no tienen noticias del paradero del principal sospechoso, el esposo y padre de su niña. Doña Dora Aclaró que de parte de la Policía tampoco han recibido información y que los familiares del joven no dicen dónde anda el sujeto.

Precisamente, luego de una semana de haber ocurrido ese hecho, familiares de Dora Victoria no tienen noticias del paradero del principal sospechoso, el esposo y padre de su niña. Doña Dora Aclaró que de parte de la Policía tampoco han recibido información y que los familiares del joven no dicen dónde anda el sujeto.

No hubo discusión

Reconoce que en ningún momento vio actitudes en ellos de haber peleado, o de alguna discusión. Al contrario, había tranquilidad. “Yo ese día había llegado de Barranquilla. Todo lo vi normal, me senté en la terraza a reposarme. Es más, ellos como que iban a salir, pues él y la niña ya estaban cambiados, y la estaba paseando en el coche. Al rato ella entra al cuarto, y él más atrás y al instante siento el disparo. Pero no hubo discusión. No se si antes de que yo llegara discutieron o algo”.

Entre otros detalles, Dora Mercedes dijo que en ese instante le preguntó a su yerno qué había hecho y este le respondía que él no había sido. “Se fue con ella en la ambulancia, cuando iban por Campo de La Cruz (Atlántico), ella empeora y es donde muere. Yo me fui detrás de ellos en una moto y luego el se baja de la ambulancia y se va. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él”.