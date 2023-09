¿Qué pasó con Carlos Torres? Fue a prestar servicio militar y no aparece

La desaparición, según los superiores del Batallón que se comunicaron con los familiares de Carlos, ocurrió a las 12 del mediodía. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que él se había escapado. Que se llevó solo una ropa particular y salió por una puerta trasera. También nos dijeron que el día anterior no quiso comer por lo que creemos que Carlos no quería estar allá”, añadió el padre.

La madre del joven también relató que habló con él días antes de la desaparición y que el chico le pidió que mostrara unos documentos médicos para que le dieran la baja. “Mi hijo no quería estar en el Ejército. Quizás algo no le gustó, porque me dijo que se quería salir. Lo raro es que él se sabe mi número y no me ha llamado”, añadió.

Los padres del arjonero reconocen que Arauca está rodeado por grupos al margen de la ley y temen por la vida del joven. “En el batallón nos dijeron que le advirtieron que no se fuera, que no se escapara porque si lo veían por ahí le podían hacer algo, ahora nosotros tenemos miedo porque ha pasado mucho tiempo”, señalaron los padres del desaparecido. Lea también: Zozobra por desaparición de soldado arjonero en un batallón de Arauca

Agregaron que “el Ejército no nos ha ayudado, necesitamos que sigan buscando en Saravena, que nos digan qué pasó en verdad. Nuestro hijo no se ha comunicado con nosotros por algún motivo”.

Los padres están desesperados y por eso invitan a las personas que conozcan su paradero, llamar a los números 3105051922, 318-7537018 o la Fiscalía al 123.