Zozobra por desaparición de soldado arjonero en un batallón de Arauca

La desaparición, según los superiores del Batallón que se comunicaron con los familiares de Carlos, ocurrió a las 12 del mediodía. “Ellos nos llamaron y solo nos dijeron que él se había escapado. Que se llevó solo una ropa particular y salió por un espacio diferente a la puerta principal. También nos dijeron que el día anterior no quiso comer por lo que creemos que Carlos no quería estar allá”, añadió el padre.

La zozobra que siente Carlos Torres no se puede describir. Desde que su hijo desapareció la vida de él y el resto de su familia, en el municipio de Arjona, no es la misma y todos los días piden al cielo que Carlos Eduardo Torres Pájaro, de 22 años, aparezca.

En efecto, la madre del joven también relató que habló con él días antes de la desaparición y que el chico le pidió que mostrara unos documentos para que le dieran la baja. “Mi hijo no quería estar en el Ejército. Quizás algo no le gustó, porque me dijo que se quería salir. Lo raro es que él se sabe mi número y no me ha llamado”, añadió.

Más detalles

Los padres del arjonero reconocen que Arauca es un grupo rodeado por grupos al margen de la ley y temen por la vida del joven. “En el batallón nos dijeron que le advirtieron que no se fuera, que no se escapara porque si lo veían por ahí le podían hacer algo, ahora nosotros tenemos miedo porque ha pasado mucho tiempo y no sabemos de él”, señalaron.

Solo hasta el 19 de enero el Ejército les entregará un reporte oficial de la desaparición y la búsqueda de Carlos.

Si lo ha visto, llame al 318-7537018 o la Fiscalía al 123.