Resuelven asesinato de mujer, 12 años después: su pareja, a prisión

Las investigaciones de la Fiscalía permitieron esclarecer el crimen de una mujer, que apareció muerta en agosto de 2011 en las aguas del río Cusiana.

“Por el avanzado estado de descomposición en el que fue hallado el cuerpo, en la necropsia practicada en el centro asistencial de Aguazul (Casanare), no se pudo establecer con exactitud la causa de la muerte. Desde entonces, el caso no tuvo mayores avances”, explicó el ente acusador al afirmar que debido al juicioso estudio de la fiscal que retomó el caso, se detectó que algo no cuadraba en todo el proceso. Lea: Matan a puñaladas a joven, de 19 años, por evitar que le robaran a su novia

Es así como 12 años después, la Fiscalía solicitó la exhumación de los restos de la víctima, Nancy Liliana Bello Avella, que reposaban en un cementerio en el departamento de Boyacá.

En el Instituto Colombiano de Medicina Legal de Villavicencio (Meta), con ayuda de tecnología de punta, antropólogos forenses durante tres meses estudiaron cada hueso de la víctima.