“Siempre discutían”: papá de mujer quemada por su pareja

Las audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de cargos comenzaron de manera virtual ayer en la mañana, casi 24 horas después que Pedroza Cortecero fuese sorprendido por funcionarios del CTI de la Fiscalía en el barrio Olaya Herrera, mientras caminaba por una calle. Hasta anoche no se conocía la decisión del juez.

“Siempre discutían”

Uno de los que estaba cerca del ataúd con los restos de Katia, ayer en la mañana, era su padre Ángel Miguel Pérez. “Ellos siempre discutían, como cualquier pareja, pero ajá, nadie se metía porque eran peleas de marido y mujer. No pensamos que las cosas fueran a terminar así”, le dijo Ángel Miguel a El Universal, cuando aún no tenían certeza de la aprehensión de Mauricio Fidel.

De la pareja de Katia supieron por última vez el 5 de agosto a las 2 de la madrugada, cuando las autoridades resolvieron dejarlo en libertad por no ser capturado en flagrancia y no existir una orden judicial contra él.

Pedroza Cortecero resolvió entregarse a la Policía el mismo día de la tragedia luego que Katia revelara lo que le había sucedido mientras era atendida en la Clínica Madre Bernarda. Su compañero sentimental había dicho que en medio de la discusión, el alcohol cayó accidentalmente en el cuerpo de ella y con un encendedor se habría prendido fuego.

Katia, sin embargo, le dijo a sus familiares y a las autoridades lo que había pasado. A las 3:30 p. m. comenzó la discusión, cuando él regresó del trabajo y se encerraron en una cuarto. Ella volvió a insistirle que quería dejarlo y entonces él la amenazó con acuchillarla.

Mauricio le dijo que no discutiera más para no hacerle daño. Tal parece que él se retractó y le dijo que era incapaz de hacerle algo. Sin embargo, eso no apaciguó los ánimos y otra vez Mauricio la amenazó con prenderle fuego.

Fue entonces cuando ocurrió lo peor. La víctima contó que Mauricio tomó una botella de alcohol, se la roció y le prendió fuego. Ella quedó envuelta en llamas y con ayuda de Mauricio y su nuera fue llevada a la clínica.

A partir de ese momento comenzó el drama de Katia y el proceso judicial que ahora enfrenta su pareja.