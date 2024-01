“Sin pistas”: sigue la angustia por desaparición de exrector en Cartagena

En conversación con El Universal , un familiar del exrector del colegio Camilo Torres, en El Pozón, dijo que no hay información nueva: “Las autoridades no se pronuncian, nadie llama a las líneas”. Siga leyendo: ¡Los escucharon! Ofrecen $50 millones para encontrar a exdocente desaparecido

Han transcurrido 38 días desde que Hermides Vásquez Vásquez salió de su casa, en Cartagena, rumbo a su finca, en Clemencia, y no regresó. En ese tiempo, sus familiares han buscado, llamado e insistido en hallar respuestas o pistas que les muestren qué pasó con su ser querido, pero aún no lo han conseguido.

“Es un buen esposo, buen padre, buen hijo, buen hermano. Siempre atento a todos los acontecimientos. No sabemos qué pasó”, dijo en una pasada entrevista Cira Vásquez, esposa del desaparecido.

Las autoridades, según familiares de Hermides, han hecho varias revisiones a la finca a la que el profesor se trasladó ese 28 de noviembre, pero no hallan pistas.

Si usted sabe de él, lo ha visto o cree dónde puede estar, no dude en comunicarse con sus familiares al número de celular 3137824622. Las 24 horas de los 7 días de la semana están dispuestos a responder.

El 8 de diciembre, en El Pozón hicieron una velatón en la que elevaron plegarias para que pronto conozcan el paradero del hombre, pero hasta el momento no lo han logrado.

En la mañana del martes 28 de noviembre de 2023, el hombre de 73 años subió a su camioneta en el barrio San Fernando, rumbo a la finca que tiene cerca del municipio de Clemencia, a un costado de La Cordialidad.

“Salió de la casa a la finca a buscar unos alimentos porque al día siguiente viajaba a Medellín a verse con su hijo, que cumplió años el 1 de diciembre”, contó Cira, su esposa.

Hermides le dijo que regresaría temprano, pero en vista que ya eran las 2 de la tarde y no aparecía, lo llamó insistentemente. "Le hice más de 200 llamadas. En vista que no aparecía, llamé a mis familiares desesperada porque él no había llegado", precisó la mujer.