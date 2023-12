Velatón por exrector de colegio en Cartagena: tiene 10 días desaparecido

Ya son diez días en que no saben de él. No saben cómo está, qué viste, qué come, cómo duerme. Esa incertidumbre ha hecho que los días pasen lentos para su familia. Con cada noche que llega y Hermides no aparece, incrementa su angustia y preocupación.

La esposa del exrector de 73 años, Cira Vásquez, contó el minuto a minuto de su esposo aquella mañana, antes de que desapareciera. Ella y los demás familiares creen que pudo tratarse de un secuestro. En un video expresó: “Les pido a quienes lo puedan tener que no le hagan daño, que me lo devuelvan, porque la verdad es que se equivocaron al llevárselo, porque no le debe a nadie”.