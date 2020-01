Tras 26 años de fuga, capturan en Brasil a hombre que asesinó a mujer en Barranquilla

Martín Maestre, padre de Nancy Mestre Vargas, asesinada en la madrugada del 1 de enero de 1994, agradeció a las autoridades de Colombia y Brasil porque después de 26 años de estar fugado se logró la captura de Jaime Saade Cormane, quien fue hallado culpable del crimen de su hija.

Mestre sostuvo en Emisora Atlántico, que nunca bajó la guardia y siempre confió en que “Dios me iba a mantener vivo para ver la captura de Jaime Saade Cormane”.

Indicó que las autoridades colombianas también lo estuvieron acompañando en la búsqueda y Saade Cormane. “En especial Interpol, que se ha portado muy bien y ha sido un gran apoyo para mi familia. Y la justicia colombiana también estuvo atenta para que e proceso de búsqueda siempre estuviera activo”.

Agregó que él también estuvo involucrado en la búsqueda del Saade Cormane, pero que no fue fácil encontrarlo. Sostuvo que muchas veces le tocó mentir para no dar pistas sobre si las autoridades lo tenían ubicado. “Porque la gente muchas veces nos daba pistas erradas o me preguntaban por él o si sabía algo y yo decía que no, dando a entender que no sabía nada”.

“Todo fue acucioso y metódico, sin cometer errores y gracias a Dios y a la suma de muchas personas, en especial de las autoridades de Colombia y Brasil, se pudo capturar”, sostuvo.

Dijo que desde Brasil las mismas autoridades le comunicaron de la captura y ahora espera que se presente la extradición hacia Colombia para que Saade Cormane revele, si actuó solo o no la noche en la que mató a su hija y luego la dejó tirada en un lugar montañoso en las afueras de la ciudad.