¿Un expresidente vinculado al asesinato del fiscal Pecci? Hay reacciones

“También me dijo que lo que pasaba era que ese fiscal se había metido con el patrón de Ramón, que es un narcotraficante Paraguayo. Pero no sé quién es”, precisó Correa.

“También me dijo -agrega Correa- que el fiscal Pecci le había metido un hermano en la cárcel por cuatro años y que se la tenía montada a la familia en Paraguay. Ramón también me insistía mucho que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente de Paraguay”, señaló Francisco Correa. Le puede interesar: Comenzó juicio oral por asesinato del fiscal Pecci: revelan cómo murió

El funcionario empezó por admitir que la Fiscalía de Colombia sí les había entregado la información, por considerarla un hecho relevante, pero que no avanzaron en el tema porque Ramón Pérez Hoyos no quiso colaborar con la justicia y Correa Galeano no tenía más datos

“Podía ser un expresidente de Paraguay o de una cooperativa”, dice Doldán, agregando que esa información no tiene por el momento sustento fuera de un “contexto informal”. Lea: Huber murió de un balazo en procedimiento de la Policía: habla su familia