Van 32 homicidios en Cartagena: Policía ha capturado a 19 responsables

“Hace unos 15 días yo estaba en la casa y cuando salí vi que estaban discutiendo, pero realmente no sabía por qué. Quienes estaban aquí les dijeron que dejaron eso así y todo quedó así, pero un rato después llegaron los hermanos de ese muchacho con machetes y lo amenazaron”, recuerda Nelcira. La mujer creyó que todo había quedado hasta ahí. “Nunca pensé que iban cumplir la amenaza. De que te mato te mato, eso era lo que le decían el día que tuvieron la pelea”, anota Nelcira.

El día de la tragedia, relata la viuda, ella estaba en su casa cuando sintió los balazos. ‘El Cachaco’ regresaba de su trabajo como celador cuando Deivis lo increpó y en medio de la discusión le disparó. “Él entregaba turno a las 5 de la mañana, me extrañó que no llegara y al rato fue que me avisaron que lo habían asesinado”, cuenta Nelcira.

El presunto homicida se escondió en una vivienda del sector El Campo, donde se resguardó y pudo ser rescatado por la Policía. Deivis, sin embargo, recobró la libertad porque un juez de Garantías consideró que su aprehensión no fue en flagrancia. La Policía no le perdió la pista y el sábado, con orden judicial en mano, lo sorprendió en plena vía pública de San Juan Nepomuceno.