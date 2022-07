Video: Asesinato de ‘Mauro’ en Canapote quedó grabado en cámara de seguridad

En la calle 63 del barrio Canapote fue asesinado Mauricio Eduardo Gutiérrez Ganem, el viernes, a las 5:30 p. m. La víctima estaba al volante de una camioneta Chevrolet Equinox de placas GVY-549, que estaba parqueada a un lado de la vía. Dentro también estaba su esposa Shirly Arias, quien también recibió impactos de bala en una pierna.

En cámaras de seguridad quedo grabado el momento en que ‘Mauro’, como lo llamaban sus conocidos, de 34 años, se encontraba estacionado cuando aparecieron dos hombres en una moto, uno de ellos caminó hacia el vehículo que tenía las puertas cerradas, le propinó cinco disparos y de inmediato se dio a la fuga.

Lea aquí: Balean a conductor de camioneta y a su pareja en Canapote

Más detalles

En el video también se observa momentos previos al ataque a bala, cuando pasó una moto con dos hombres, luego se devolvieron y el parrillero, vestido con camiseta color blanca, se bajó del vehículo y sin medir palabras le disparó en repetidas ocasiones a ‘Mauro’. Vecinos del sector de inmediato llegaron al lugar a ver qué había sucedido y es allí cuando abren las puertas del carro y ven a la pareja herida.

En el video aparece el momento en que Mauricio se desploma y su esposa abre una puerta e intenta salir. “Es increíble como matan a las personas en esta ciudad, y lo peor de todo es la que las autoridades no hacen nada para controlar todo esto. ‘Mauro’ era una persona de bien, trabajador, buena gente, amable y cariñoso, no entiendo por qué le hicieron esto. Lo que sé hasta el momento es que este atentado no era contra él, al parecer los sicarios se equivocaron”, cuenta una persona que conocía a Gutiérrez.