Video: Violento fin de semana; dos muertos en 4 accidentes de tránsito

El reconocimiento de Valdés Marimón no se pudo hacer de inmediato, ya que no tenía documentos, por lo que a Medicina Legal lo ingresaron como Cuerpo No Identificado.

Horas después, los forenses lograron identificarlo y determinar que tenía 59 años y cédula de Marialabaja. Lea también: Tragedia: patrullero de la Policía de Cartagena murió en accidente de moto

Un domingo caótico

Horas antes de que Modesto Valdés muriera al ser arrollado en Manga, un accidente de tránsito similar ocurría en el barrio Martínez Martelo.

Aunque no hay información oficial sobre qué sucedió a las 8 de la noche en ese sector, videos y testimonios de testigos apuntan a una versión: un hombre, aún sin identificar, iba en su bicicleta cuando una camioneta lo arrolló y dejó tendido en la vía con visibles lesiones en la cabeza.