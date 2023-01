Actriz de Netflix abrió cevichería en Cartagena ¡y fuimos a conocerla!

Cuando la emergencia sanitaria se alivianó, Angely supo que si no era ahora no iba a ser nunca, así que escuchó su corazón y por fin concretó el sueño que había postergado desde hace años.

Aunque el negocio de su padre era próspero, el dinero no alcanzaba para financiarle uno de esos cursos sabatinos, así que no tenía otra opción que llegar con su ropa negra y descalzarse —igual que los demás estudiantes— para seguir, sobre el piso de tablas, las indicaciones de la maestra a quien le prometía cada sábado que el próximo sí se iba a matricular.

Un impulso para abrir ‘Mar picao’

“Espero que la próxima vez que me escribas sea para decirme que ya tienes tu propia cevichería. (...) ¿Cuánto tiempo más va a pasar diciendo que la quieres y aún no la abres?”, le dijo en su momento.

Mar Picao

“La gente cree que yo no he hecho más nada. Yo después de ‘Siempre Bruja’ fui a México y grabé cuatro meses con Telemundo, el proyecto salió solo en Telemundo Miami (canal 91)”, recalcó la actriz, y añadió: “Después de eso empecé con el proyecto de Disney. (...) El punto es que ‘Mar Picao’ no nace porque estoy varada o porque no tengo otra forma de ganarme la vida, como mucha gente pensó después del video que se viralizó en Facebook, sino por el amor a la gastronomía”.

Gaviria aseguró que siempre ha vivido de la actuación, pero que también puede explorar con otro tipo de ingresos. Además de ‘Mar Picao’, ubicado en el barrio Villa Sandra, en el restaurante Otaru Sushi; tiene una barbería que administra con su pareja.

También ha hecho varias pautas publicitarias y es embajadora de marcas importantes a nivel nacional e internacional. Pero para ella hacer ceviche, con el toque único y secreto, era uno de sus grandes sueños, que se hizo realidad desde hace un mes.