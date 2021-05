Alberto Farah: la historia de un emprendedor y de su mayor prueba

Desde entonces, publica semanalmente contenido informando a las personas sobre su recuperación, generando enorme empatía, respeto y admiración. “Las redes sociales han sido la herramienta perfecta para comunicarme con familiares, amigos y demás personas que de otra manera no hubiera podido hacerlo. Gracias a ellas pude informar a todos sobre lo que me había sucedido, hoy las utilizo como un canal de motivación”, aseguró.

“La felicidad la encuentras en algo tan sencillo como sentir que un zancudo se pose sobre tu brazo o piernas”.

Presente, futuro, metas y sueños

Primero quiero recuperarme espiritual, mental y físicamente. Más joven, uno sí piensa en el dinero, siempre he sido emprendedor, pero mi percepción ha cambiado. Ahora mi emprendimiento se basa en la gente. Pienso seguir trabajando en mis negocios, pero ahora enfocado hacia las personas, para que puedan tener una mejor calidad de vida. También quiero crear un centro de rehabilitación porque en nuestra ciudad a pesar de tener excelentes especialistas y fisioterapeutas, no contamos con los espacios y tecnologías necesarios para ofrecer un servicio de calidad.

Me veo como un motivador, brindando conferencias alrededor del mundo. Yo me he movido en los negocios, y allí, un emprendedor que no logre los objetivos propuestos o que incluso vaya a la quiebra, necesita motivación. Ahí me veo. No solo se debe llegar a los jóvenes, sino a los adultos, a los ancianos. Ellos también tienen inspiración. Entonces, siempre que haya vida, hay una oportunidad, hay inspiración.

Sobre el gobierno y el sistema de salud

No brindan el apoyo necesario para las personas como yo, las entidades prestadoras de salud (EPS) no dan la talla ante la complejidad de la enfermedad y el Estado tampoco cuenta con las herramientas necesarias. Es increíble que las EPS inicien las terapias de rehabilitación en los pacientes, uno o dos años después de los eventos.

Aprendizaje

Valorar más la vida y tener empatía con las personas. Nunca vi esto como castigo, sino como una oportunidad de seguir adelante y ayudar a otras personas.

Veo esto como un propósito más que un castigo o negocio. El mensaje para los cartageneros es una regla de oro, dice la Biblia que todas las cosas que esperáis de los hombres, hacedlo por ellos. Cartagena es una ciudad virgen en muchos aspectos, esto trae consigo muchas oportunidades, pero se necesitan muy buenos líderes. Primero la salud y educación, para transformar todo lo demás.