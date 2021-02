Cristina Fuentes: “Promovemos tolerancia y pensamiento plural y crítico”

Desde que nació Hay Festival Cartagena de Indias, nunca se contempló la posibilidad de que esta convocatoria fuera virtual, porque su esencia parte de una conversación cálida con los escritores e invitados, como quien participa de una conversación en la penumbra de una sala y en la que se siente, incluso, los latidos del corazón de quienes conversan. No es lo mismo verlos a través de una pantalla o en una grabación, aunque fuera en directo, lo que ha marcado la diferencia de Hay Festival es su fenómeno humano presencial que genera en el público una experiencia única e irrepetible. Sin embargo, con la pandemia todo cambió en la ciudad y en el mundo. La virtualidad se convirtió en una posibilidad en el confinamiento. Y esa herramienta virtual ha permitido desvanecer las distancias, los silencios y reanudar las agendas laborales, empresariales y artísticas. (Vea aquí: [Video] Carlos Vives y su eterno agradecimiento por Cartagena)

¿Qué alternativas surgieron al sortear el desafío de hacer virtual Hay Festival Cartagena de Indias 2021?

-Esta temporada 2020- 21 hemos tenido que migrar casi todos nuestros festivales a modelo digital. Empezamos en Gales, en el Reino Unido, que estaba ya todo preparado para lanzarse en marzo y para tener lugar en mayo, primero pospusimos el lanzamiento y pronto nos dimos cuenta de que era inviable hacerlo de forma presencial y nos tocó convertirlo en digital en cuatro semanas. Fue un gran reto, ya que fue el primer festival digital que se hizo y resultó un éxito rotundo que se ha ido repitiendo en nuestros sucesivos festivales. La idea de ver eventos que están sucediendo en vivo con autores en sus casas, en sus espacios de trabajo. La idea que todos estamos haciendo un esfuerzo creativo para seguir adelante y lo estamos consiguiendo es muy estimulante. Hay algo especial en esta forma de hacer eventos y no es simplemente un streaming de un evento que sucede en un teatro y uno ve en pantalla una opción “B” de esta experiencia, sino que lo único que hay es lo que estamos experimentando, esta es la opinión “A”, cada uno desde su casa, pero todos juntos. El público pueda comentar y conversar en uno de los ‘chats’ del festival, generando una sensación de comunidad y disponemos de otro ‘chat’ para hacer preguntas al autor. Ahora llegamos a miles y miles de personas y colaboramos con TV para llegar a zonas donde no llega conectividad. No es lo mismo, ya que las ciudades donde estamos -como Cartagena de Indias- son protagonistas fundamentales del festival, de esta experiencia vital que va mucho más allá de las charlas, pero en un futuro estos aprendizajes añadirán a la experiencia de festival. Imagino un futuro híbrido.

Uno de los grandes retos fue el financiero, pero hemos encontrado apoyo en nuestros socios habituales, especialmente del sector privado. A ellos les agradecemos.

¿Qué nuevas temáticas trae esta versión, además de reflexionar sobre la coyuntura dramática e incierta de la pandemia?

-La gran temática de los festivales es la vida misma: analizar nuestro pasado, comprender nuestro presente para poder imaginar nuestro futuro. Conversamos sobre temas fundamentales para nuestras sociedades, como las luchas por las igualdades, medioambiente y sostenibilidad, migraciones, economía, geopolítica desde diferentes ángulos y celebramos lo mejor de la literatura y de las artes creativas. (Lea también: El maravilloso mundo de las ideas)