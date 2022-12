Cruising, la práctica sexual que se realiza en Cartagena y que pocos conocen

¿De dónde viene?

“Tiene que ser en caliente”

La evolución social, la apertura sexual y la tolerancia por lo diverso han abierto muchos armarios, por lo que el otrora cruising puro y duro, más por necesidad que por diversión, ahora es más una fantasía sexual. Un fetiche o la oportunidad de “estar con un heterocurioso (heterosexual que tiene sexo gay) antes que se arrepienta”. “Tiene que ser en caliente. Sabemos que otra oportunidad así no se va a repetir si se planifica y porque es más rápido y no toma ir a un lugar o conocer mucho a la persona”, indica Pascuales*, quien relata que el uso del preservativo en el cruising no es medible por lo intempestivo del encuentro o “porque la persona parece sana”, pero que en su caso si no hay condón solo realiza sexo oral.