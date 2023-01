¿Dónde nacen las canciones de Rafael Manjarrez?

-Todas mis canciones tienen un afincamiento en un episodio vivido o por algún tercero que he tenido cerca y la circunstancia me ha permeado. Es cierto que uno se sale un poco de la circunscripción real porque toca ponerle algo de gracia y fantasía, pero mantengo el balance donde hay más realidad.

-Los seres humanos nos vamos acostumbrado a las cosas y todo termina volviéndose normal. A los compositores nos pasa igual, escuchamos nuestras obras y se nos vuelven cotidianas, sin embargo, muchas veces me llega la nostalgia y es ahí donde doy gracias a Dios que un versito que hice por allá escondido en un rincón, en mi tierra natal, haya logrado trascender. Me llena de júbilo al cantar en un escenario y veo en los ojos de los asistentes la admiración.

¿Ha cambiado con el tiempo tu forma de componer?

-La esencia no, lo que ha variado es la temática, que debe ir al compás del tiempo, de no ser así, se pierde vigencia.

¿Cómo empezó el camino en la composición?

-A los nueve años y en contra de la voluntad de mi familia. Nací en La Jagua del Pilar y el músico y poeta era mi abuelo que estaba en San Juan del Cesar, creo que de allí surge esa vena, para entonces le hice una canción a mi mamá y me fui metiendo, le di unas canciones a Daniel Celedón, después a Adaníes Díaz y a mi compadre Beto Zabaleta hasta entrar en este espiral del que no he salido.

¿Cuántas canciones tienes y cuál fue la primera grabada?

-'Traición', grabada por Daniel Celedón. Y tengo alrededor de 310 canciones, porque hubo una época en que si volaba una mosca le hacía una, lo mismo si una mujer me torcía los ojos, era una fiebre que hoy registro como balance positivo que me salvó de tentaciones de la juventud, aunque no me alejó del licor, porque en el mundo vallenato y la parranda es inherente.

¿Quién es el cantante que más ha grabado tus obras?

-Mi compadre Beto Zabaleta. Con él hice una amistad que se ha prolongado en el tiempo, somos compadres por partida doble, le bauticé a su hijo Édgar Alfredo, quien ya es un artista consolidado, y él me honró bautizando a mi hija Valentina. Esa cercanía permitió que hiciéramos un ejercicio exitoso haciendo talleres informales siempre en beneficio de la obra.

¿Cómo defines el vallenato?

-Para mí es la expresión musicalizada de un pueblo, enmarcada en una propuesta auténtica, autóctona, esquemática y elemental de caja, guacharaca y acordeón, que transmite las vivencias de esa región y que al final termina siendo una especie de cofradía.