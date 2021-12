¡Bendito diciembre!, el clásico vallenato en el que se funden la nostalgia y la alegría

Anhelado, esperado y siempre conmovido por la alegría y la tristeza. Es una extraña mezcla de sentimientos que enternecen al ser humano que se arraiga en las más firmes costumbres tradicionalistas.

Ese es diciembre. Seguramente, muchos de los amantes de la música vallenata se preguntan una y otra vez, qué estaba pasando por la mente del maestro Rafael Manjarrez Mendoza, al momento de sentarse a hilvanar las letras que terminaron siendo una pieza artística que, en solo cuatro minutos, resume el llanto y la risa del corazón; la lágrima y la expresión alegre de los ojos y, por supuesto, hace reflejar en el rostro de cada persona la presencia de los ausentes y la ausencia de los presentes. Lea aquí: Rafael Manjarrez le cantó a su tierra natal, La Jagua del Pilar

Parece un galimatías; pero no lo es. ‘Bendito diciembre’, desde 1983, es la más delicada obra musical que, para la época de fin de año, evoca recuerdos entrañables de quienes regresan al pueblo natal, haciendo eco de una de las tradiciones que se mantienen intactas.

“Esta canción la compuse a finales de noviembre de 1982. La hice en La Jagua del Pilar (La Guajira), estudiaba en la Universidad y trabajaba con Corelca y había ido unos días al pueblo”, recuerda Rafa Manjarrez con sentimiento. Lea aquí: La curiosa historia tras el clásico vallenato Momentos de amor

“Generalmente yo iba a mi pueblo era a final de año, por allá el 22, 23 de diciembre llegaba; pero no me acuerdo por qué circunstancia, creo que mi mamá se enfermó o algo así, y por eso estuve como diez días en La Jagua y allí hice la canción”, expresa.

Siempre se le escucha decir a los grandes compositores, que las historias reales que terminan en obras musicales, siempre llevan un sello y es desde lo más profundo del sentimiento que se despierta la inspiración para la creación de canciones como ‘Bendito diciembre’.

“La canción la hice, para ese entonces, porque había tenido una desavenencia con una de mis vecinas que es como mi hermana, Nelly Móvil se llama. Definitivamente ‘Bendito diciembre’ porta un mensaje universal; una semblanza de lo que ocurre en esos días de diciembre con las parejas y tiene algo de reflexión”, cuenta Rafa.

“Para mí los diciembres siempre han sido un híbrido extraño de nostalgia y de alegría. Me entusiasmo cuando va a llegar el fin de año; pero en los propios días siento un hálito de nostalgia, de manera que para esa época que compuse esa canción me trastoqué un poco. Había inclusive una vecina que se crio conmigo, como mi hermana, habíamos tenido una diferencia y se casó, y no me invitó al matrimonio”, recuerda el cantautor.

Agrega entonces que “confluyeron varios factores. Me senté e hice la canción. Como a los tres días me llamó mi compadre ‘Beto’ Zabaleta para decirme que estaba terminando el trabajo discográfico y que estaban esperando la obra que habitualmente yo les entregaba. Se la entregué y tuve la suerte que a él le gustó muchísimo, se emocionó con ella y la grabó”. Lea aquí: Inspiración en cuarentena: ‘Benditos versos’, de Rafa Manjarrez, en el piano de Rita Fernández

Continúa recordando que “la obra la grabaron enseguida, pero no sé qué ocurrió; finalmente no vino en el trabajo discográfico, sino en un trabajo variado que hacían antes denominado Fiesta Vallenata”.

Y fue entonces el sello discográfico CBS el encargado de llevar la letra con melodía al acetato en 1984, con una interpretación muy sentida del maestro ‘Beto’ Zabaleta y el acordeón de ‘Beto’ Villa.

“En esos pueblos muy marginales de La Guajira, como era el mío, la pirotecnia era muy limitada: si acaso un triqui traqui; digamos que esos despliegues de pirotecnia en el cielo grande, eso allá no se daba. Lo que contratan en la fiesta eso se daba muy poco en diciembre; pero en la ciudad sí, entonces esa es la referencia de ese aparte de la canción”, explica Rafa Manjarrez adentrándose en el recuerdo de su infancia y adolescencia.

Relata también que “había un compadre mío muy querido que por circunstancias, esas que ocurren con familias en La Guajira, entraron en un conflicto, hubo muertos de lado y lado, y él murió. ‘El Negro’ Morón y otros que se fueron a estudiar con la familia buscando mejor horizonte y no volvieron”, todos esos aspectos dieron pie para que llegara ‘Bendito diciembre’ de la inspiración del maestro Rafa Manjarrez, consolidándose como una de las canciones más escuchadas en época decembrina, festividad que, prácticamente, las emisoras se encargan de adelantar desde septiembre.