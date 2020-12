Edna Martínez, el picó suena en Alemania

Edna Martínez ha llevado el picó con la música del Caribe a Alemania.

Esta joven nacida en Valledupar, pero criada desde sus siete años en Cartagena, es de familia materna cartagenera y de familia paterna de Valledupar y Santander. Eso le permitió crecer entre culturas distintas y apreciar los contrastes y la diferencia. Es artista visual de la Academia de Artes de Leipzig (Sajonia – Alemania). Se fue hace unos años a Alemania, luego de conquistar una beca de estudios, y desde allá ha seguido investigando lo que más le gusta: la música y la cultura del Caribe.

Para ella, el domingo en Alemania es el día que más la golpea en sus nostalgias, “porque en Alemania, a menos que estemos en verano, el cual es bien breve, se está la mayoría del tiempo en casa, se respetan los horarios de descanso, y un domingo la inmensa mayoría tiene las puertas cerradas, y la invitación es a la quietud, al silencio, a veces se me hace eterno... En cambio, en Cartagena el domingo para mí es un día que yo disfruto mucho con amigos, con almuerzos en el mercado, playa o pueblo, visitando bailes salseros, terrazas de algún barrio y apreciando la diversidad de la ciudad”.

¿En qué momento descubres y valoras la cultura y música afrocolombiana?

-Recuerdo que, cuando niña, cada vez que veníamos a Cartagena a visitar a mi abuela, la bulla del picó era fuerte y no dejaba dormir, aún tendida en la cama con foco apagado y con la orden de dormir, yo me concentraba en la música y se me daba por imaginar figuras... Me aprendía las canciones, creo que fue paralelo a descubrir el amor por el baile... algo, de cierta forma, natural... También había un tocadiscos y era feliz cambiando discos e inventando coreografías. Más adelante fui desarrollando un gusto musical propio. La valoración más contundente se dio en Alemania. Toda la vida la música me ha acompañado y he sido curiosa con diferentes medios y géneros, es solo estando allá, en medio de esa gran nostalgia que indago por mi identidad y por mi lugar en el mundo, y ahí la memoria juega un papel importante, analizando en un proceso autobiográfico las rutas que me han llevado a donde estoy, y en todo esto está presente la música del Caribe, la tropical y hasta árabe, entonces estos sonidos adquieren una dimensión bien relevante porque se convierten en una casa, en un hogar donde me encuentro, donde me habito y a la vez conecto con otros que como yo comparten este espacio atemporal.