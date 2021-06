El maltrato en la vejez no se tolera

Pero no todos llegan a una vejez tranquila. Según la Encuesta Nacional de Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE Colombia), el 12,9% de las personas mayores informó haber sufrido maltrato alguna vez. A nivel mundial, el porcentaje es de cerca del 16%.

**

Pero más allá del abuso físico (lo cual se cataloga como maltrato directo), están las burlas hacia esta población, y ese es otro fenómeno que no podemos dejar normalizar en Colombia. Hace un tiempo vimos a los jóvenes que les dieron paletas de jabón a varias personas de edad avanzada, haciendo un chiste a costa de la dignidad humana.

Maltrato directo

Maltrato indirecto

Cifras de maltrato hacia el adulto mayor

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses reporta año tras año el incremento de las cifras de maltrato hacia las personas mayores. Lamentablemente el presunto agresor es, en un 99% de los casos, un familiar. Casi un 50% de esta cifra corresponde a los hijos y otro tanto a los nietos, donde la principal causa de agresión es la intolerancia, seguida de problemas de alcoholismo y drogradicción.

Los golpes son el maltrato más reportado, en un 74% de los casos. En el 87% de los casos, el maltrato se desarrolla dentro de la vivienda.

En la capital del país, se calcula que cada día entre una y cuatro personas mayores son abandonadas en hospitales públicos, calles y parques. Las mujeres son las más maltratadas.

En Bogotá y Medellín hay mucho maltrato, en Atlántico se reportaron las menores cifras de maltrato, quizás porque el rol de las personas mayores es más tradicional y la cohesión familiar es más fuerte que en el interior del país.

En mayor proporción se da este fenómeno hacia personas pobres, sin ingresos económicos o ingresos muy insuficientes. También en aquellos que dijeron ser desplazados por el conflicto armado o la violencia.

Las leyes en Colombia, ¿cómo avanzan al respecto?

- Colombia se había tardado muchísimo en tener una ley de protección y de evidencia de maltrato a personas mayores. En el 2017, se publicó la ley 1850, que castiga cualquier tipo de maltrato a las personas mayores, incluso con 8 años de prisión. El año pasado, la presidencia de la República publicó la ley que ratifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores, donde se ponen en evidencia todas las rutas de acceso a la justicia, detección temprana y prevención de maltrato.

¿Qué es tener una vejez digna?

- Como médico geriatra y persona, donde sueño con una vejez en la que quiero ser valorado, sentirme útil, creo que hablar de dignidad tiene un componente de derechos humanos. Tener acceso a estudio, trabajo digno, seguridad económica, acceso a la salud, un sistema que no me excluya por mi edad, sino que me permita servir.

¿Cómo cree que puede cambiar el panorama?

- Creo que Colombia está haciendo grandes avances al respecto. Necesitamos políticas claras que trasciendan del papel a la realidad.

Necesitamos espacios amigables con la vejez.