Enrique Grau, un retrato a mano alzada

Enrique Grau (1920-2004) no dio el brazo a torcer hasta el final de su vida, tras el sueño de fundar un museo con la gigantesca donación que hizo a Cartagena, su ciudad natal. Pero la ciudad no encontró jamás a un benefactor o a un mecenas que invirtiera en el sueño de Grau. Y murió sin cumplir su deseo.

Mulatas y maríamulatas

Grau tuvo una experiencia significativa al vivir en Nueva York. En 1943 ganó el Premio “VII Anual Competitive Exhibition”, A.C.A. Gallery, New York. En 19461 el Primer Premio “Segundo Salón de Artistas Colombianos Costeños”, Barranquilla. Estudios de Pintura y Arte Gráficas en el “Art. Students League” de New York, de 1940 - 1943.

Ritas y otras esperas

Epílogo

Poco antes de morir, el maestro Grau organizó una fiesta en su apartamento que estaba en el edificio Máquina de Escribir, en El Laguito. El sofá de su sala estaba lleno de muñecas de trapo de todos los colores.

Era un anfitrión desmesurado. Bandejas de muelas de cangrejos, langostas y camarones y whisky para todo el mundo.

Me senté un instante en el sofá de las muñecas a observar la escenografía de su ámbito creativo frente al mar.

El maestro acababa de salir de una recaída de salud, estaba agitado y con una respiración fatigosa. Se acercó y me dijo: “No me abandones con la idea del museo Grau. Son 1.300 obras que donaré a Cartagena. Hay pinturas, dibujos, esculturas de mi colección personal, precolombinos, arte popular, mi biblioteca especializada en arte y mi archivo fílmico. No quiero que la idea del museo muera conmigo”. Le dije: “Maestro, usted siempre contará conmigo”.

A Grau le encantaban las fiestas populares. Era un hombre de un vitalismo festivo e imaginativo.

Siempre tuvo una máscara disponible para burlarse de la muerte.