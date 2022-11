¿Eres mamá primeriza?: 5 consejos para que la maternidad no te abrume

Estefany Beleño Rangel es una ingeniera ambiental cartagenera que, a sus 31 años, es madre de dos niñas y se desempeña en una labor completamente distinta a la que estudió, pero que la llena de satisfacción porque la apasiona y, a través de ella, puede ser una guía para las mamás que -como ella necesitó en algún momento- esperan encontrar contenido de valor sobre maternidad, crianza respetuosa y la educación de sus hijos. Eso es lo que podrán ver en sus redes sociales, pues, luego de un largo proceso, decidió mostrar cómo ha sido su crecimiento personal, la crianza respetuosa y la educación en casa de su hija mayor usando el método educativo Montessori, pues si había algo que tenía claro esta mujer cuando decidió ser madre fue que no quería delegar su maternidad. Lea aquí: 5 síntomas que pueden indicar que estás embarazada

El cambio le costó muchas lágrimas al principio, pues, al poco tiempo de tener a Isabella, fue diagnosticada con depresión posparto, por lo que fue remitida inmediatamente al psicólogo, debido a que es una afección de salud mental que, de no tratarse a tiempo, puede convertirse en un problema mayor y provocar una depresión más grave en el futuro, de acuerdo con expertos de la Clínica Mayo.

Estefy -como le gusta que la llamen- descubrió que la maternidad y la creación de contenido son dos de sus mayores propósitos tras el nacimiento de su primera hija, Isabella, el cual la hizo enfrentarse a todas las creencias con las que creció, sin juzgar a sus padres, quienes le brindaron lo mejor dentro de lo que estaba a su alcance, y comenzó a forjar un nuevo camino en el que era consciente de aquello que no estaba dispuesta a repetir.

“La maternidad de una mamá primeriza es como enfrentarse a un paredón que no sabes si vas a pasar, pues la sociedad nos vende una idea completamente diferente a lo que es en realidad: con momentos lindos, pero también hay situaciones difíciles a las que nos tenemos que enfrentar y eso casi no se cuenta. Nos inculcan la idea de que debemos ser mamás ‘perfectas’ y mantener todo ‘bajo control’, pero eso no es fácil”, explicó Estefany.