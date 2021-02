Gastronomía venezolana, bienvenida en Colombia

“En Córdoba ese movimiento no se ha visto porque son muy cerrados, pero, a nivel nacional, incluso mundial, es un movimiento enorme. Sus panes, fritos, salsas, saborizantes para las proteínas... han sido una locura”, añade la chef.

¡Advertencia! No entraremos en la discusión eterna... “¿De dónde es la arepa?”, al estilo de los chilenos y peruanos con el pisco, porque, más allá del origen, es destacable la tradición culinaria venezolana.

Pan para emprender

Se siente agradecido con Colombia, por permitirle emprender con el pan. Ponerle una vitrina a un carrito y salir a vender sus panes fue toda una experiencia distinta para él... Así comenzó, con una ruta en San José de Los Campanos. Su socia, Mariani Yépez, una experta en cocina, especialmente ama la repostería. Es venezolana y, con ella, Luis ha sabido crear una fusión de sabores que, cree, es el plus en el éxito de Le Blé (trigo en francés).

“Gracias a la emigración venezolana, ya en el mundo conocen una de las maravillas de la panadería venezolana, que es el pan navideño. En Colombia ha gustado mucho, recordemos que muchos colombianos se establecieron en Venezuela. Más de 5 millones de colombianos se establecieron y trajeron la tradición. Otros, por curiosidad, lo compran y les queda gustando. La masa tiene una preparación especial, no como cualquier pan. Mi emprendimiento comenzó con ese pan desde hace 3 años”, recuerda Luis.

La cocina venezolana

“Podemos decir que no hay muchas diferencias. Colombia y Venezuela han sido países hermanos. Como dice Carlos Vives, lamentablemente la política nos ha dividido, pero somos hermanos. Un mismo pueblo. La gastronomía venezolana es amplia.

Comidas rápidas

La cachapa es una de sus arepas favoritas, es como la arepa de choclo, que se hace con maíz tierno. El relleno es de chicharrón de cerdo, costilla frita, o queso de mano, un queso que explica Luis, es ‘más amasado’.

“La arepa horneada o asada es nuestra favorita, no tanto frita. La hacemos con harina P.A.N. Eso sí, somos atrevidos para rellenar, con cualquier cosa lo hacemos. La empanada de dominó es con frijol negro, por ejemplo, y tenemos la reina pepiada, con relleno de aguacate y pollo. Y de allí, lo que te puedas imaginar”, ríe Luis. La arepa rellena en todas sus presentaciones es algo típico para los venezolanos y, en general, en cualquier parte de Venezuela se puede comer una arepa rellena con pollo guisado, cerdo, “es algo que a diario acá, en Colombia, lo seguimos practicando. Las comemos rellenas de frijol negro con queso, es algo de tradición en el desayuno”.

Por otro lado, Luis viene de la Península de Paraguaná, al norte de América del Sur “y tenemos mucha conexión con lo que es el pescado. Somos amantes del jurel frito, con yuca o arroz. El chivo es propio de mi estado y se hace en sus variedades: el chivo al talkari es guisado y en algunas regiones lo comen en coco. El carnero lo llamamos ovejo, se come comúnmente asado o guisado. Los italianos nos enseñaron a aderezarlo con orégano y romero”.

“Creo que no hay mucha diferencia en la cocina: comemos con ñame, yuca, arroz, etc., todo lo que se come en Colombia”. Eso sí, añade que en la gastronomía colombiana predomina el arroz, mientras que ellos son más amantes de la arepa. “El acompañante de la sopa, para nosotros, es la arepa”.

“La comida nos une más allá de lo que creemos”, finaliza Luis. “Y nuestro emprendimiento también es un agradecimiento a Colombia, que nos ha dado la opotunidad de crecer”.

***

Su emprendimiento en Instagram:

@leblebakery