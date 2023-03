Hospitales con nombres de santos, ¿A qué se debe?

No solo es cuestión de que comiencen con la letra S y que terminen con la D, pues la conexión entre santidad, sanidad y salud es lo bastante profusa desde tiempos inmemoriales. Es una relación que emanó desde que Ulrico de Augsburgo (hoy una ciudad en Alemania) fue exaltado como el primer santo por el Papa Juan XV, tras la Iglesia Católica establecer el proceso de canonización tal cual se conoce hoy día.

Tras asentarse la influencia, a través de los tiempos, de la religión y el trabajo de sacerdotes y monjas como adalides de la prestación de la salud, las personas que no tenían con qué solventar su acceso a la sanidad encontraron en la caridad de las misiones religiosas un salvavidas. Un altruismo sagrado que viene desde el siglo XVI. Eso derivó en el surgimiento de hospitales y clínicas con nombres de santos, en su mayoría. (Le puede interesar: La higiene de manos puede evitar la transmisión del 80 % de infecciones)

La salud en este nuevo modelo implementado por la Constitución cubría principalmente al sector privado o a quien pudiera pagarla, manifiesta Carlos Francisco Hernández, médico cirujano y periodista en la sección de salud de la casa editorial El Tiempo; no obstante, el sector público se veía obligado a recibir el servicio de manera caritativa, tal como era en la Inglaterra del siglo XIX, antes de implementarse este modelo. La expectativa de vida en la población de ese país era mínima debido a los problemas de higiene y saneamiento ambiental que se presentaban en aquella época. A continuación una línea temporal:

Sin embargo, este sistema no siempre funcionó de esta manera. Los inicios del llamado sistema de salud en 1886, periodo en el que se llegó a hablar por primera vez y en un plano formal sobre un procedimiento estructurado de sanidad en Colombia, se dan con la inclusión en la Constitución del Modelo Higienista, enfocado en acciones sanitarias públicas y en el ámbito privado, ya sea preventivo o curativo. (Le puede interesar: 5 malos hábitos de higiene)

1946

En este año se inaugura el Instituto Colombiano del Seguro Social, una entidad encargada de entregar atención médica a trabajadores formales y privados. Consistía en un Modelo Tripartita en el que el bienestar social era responsabilidad de todos; similar al Modelo Bismarck de Alemania creado por el primer ministro alemán Otto Von Bismarck.

1950 y 1960

Las cajas de compensación familiar también jugaron un papel importante después de su aparición entre 1950 y 1960, las cuales, según Julio Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, antes tenían la particularidad de no incluir cobertura familiar al momento de ser cajas de previsión, únicamente cubría al trabajador, la pareja en estado de gestación y bebés de hasta un año de edad. Actualmente, cumplen con el objetivo de compensar y brindar protección a las familias. Aunque también existía aquella población que no tenia trabajo y no podían pertenecer al seguro social ni a cajas de previsión, de aquí parte el desarrollo del régimen subsidiado.

Y aquí vuelve la conexión entre cristianismo y salud, pues este sistema consistía básicamente en una red de hospitales bajo la dirección de religiosos. Aquí atendían a los habitantes sin cobertura o carentes de seguridad social, lo que eventualmente ocasionó que estos centros médicos empezaran a tener problemas de presupuesto al acoger pacientes solo con dinero que recibían del Estado; esto explica Fernández.