Johnny Depp, Amber Heard y todo sobre el juicio que los enfrenta

¿Cómo se destruyó el matrimonio?

Depp dijo que las cosas empezaron a cambiar en su matrimonio cuando sintió que “de repente estaba equivocado en todo” a los ojos de Heard.

Depp dijo que Heard le hacía pequeñas insinuaciones, lo rebajaba y lo reprendía. Los insultos se convirtieron en auténticas discusiones circulares de las que “no había forma de entrar o salir”, dijo Depp. “Era una especie de desfile interminable de insultos”, dijo Depp.

Poco después, Heard comenzó a atacarle físicamente, agregó Depp. Dijo que una vez le lanzó dos botellas de vodka, la segunda de las cuales explotó y le cortó el dedo hasta el punto de que el hueso quedó expuesto. Depp dijo que utilizó la sangre resultante para escribir en sus paredes y relatar las mentiras en las que había atrapado a Heard. En el hospital, Depp dijo que mintió para proteger a Heard y dijo a los médicos que se había lesionado. Los abogados de Heard sostienen que se cortó el dedo.

“Un clásico romance de Hollywood”

Empezaron a salir unos años después, y Depp retrató la primera parte de su relación como un clásico romance de Hollywood. Depp llamaba a Heard “Slim”, mientras que ella le llamaba “Steve”, apodos utilizados por los personajes de Humphrey Bogart y Lauren Bacall en la película de 1944 To Have and Have Not.

Depp, de 58 años, dijo que también era consciente de la diferencia de edad entre él y Heard, de 36 años, y la comparó con la diferencia de 25 años entre Bogart y Bacall.

“Reconozco el hecho de que yo era el viejo y escarpado carcamal y ella era esta hermosa criatura”, dijo.

“Paria de Hollywood”

Depp dijo que las acusaciones y el artículo lo convirtieron en un paria de Hollywood y le costó su papel en la lucrativa franquicia cinematográfica “Piratas del Caribe”.

Los abogados de Heard han argumentado que el artículo de opinión de Heard era preciso y no lo difamaba. Han dicho que la reputación arruinada de Depp se debió a su propio mal comportamiento y han argumentado que The Walt Disney Co. ya había decidido despedir a Depp de “Piratas del Caribe” meses antes de la publicación del artículo. Lea además: Empleado de Deep reveló la razón por la que Amber defecó en cama del actor