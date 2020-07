La crisis de las limosnas, otro efecto del coronavirus

Momentos difíciles

El patrimonio olvidado

La ciudad Heroica tiene muchos monumentos, entre ellos las parroquias católicas, consideradas patrimonio de la ciudad y de la Nación. “No nos ayudan a intervenirlas y mantenerlas es muy duro (costoso). El dinero que entra no nos alcanza para eso”, comenta Serrano. Por ejemplo, fumigar la Catedral de Cartagena puede costar 10 millones de pesos al año; mantener sus muros, $8 millones mensuales y lo mismo sucede con el resto de templos del Centro. “En este momento, que se cancelan los matrimonios -una fuente de ingreso-, por ejemplo, en la Catedral necesitamos una intervención de aproximadamente 300 millones de pesos y no los tenemos. A la torre de la Catedral, que es el emblema de la ciudad, tenemos que invertirle 40 millones de pesos para el mantenimiento de las luces y no los tenemos. Es un bien de todos, pero no nos ayudan, nos ponen siempre trabas”, añade Serrano. La parroquia de San Roque, en Getsemaní, fue intervenida, una parte de su cubierta corría riesgo de colapsar y “estamos en este momento parados porque no tenemos cómo, la iglesia de la Trinidad tenemos que hacerle una inversión de 300 millones de pesos en la cubierta, pero no tenemos tampoco”, asegura. “La Catedral es la que más me preocupa, acabamos de intervenir la nave central pero, ahorita, el mismo problema que estaba en la mitad está en las naves de los lados, el presupuesto es de 300 millones de pesos, probablemente en dos o tres meses tengamos que cerrar porque comience a afectarse el techo de las naves. Y todo lo de la pandemia afectó, porque de alguna manera había recursos que ayudaban a sostenernos pero que ahora no tenemos”, destaca Serrano. El mayor gasto de la curia se distribuye en eso, en mantener los monumentos históricos, pero también en el Seminario Mayor San Carlos Borromeo, en Turbaco, y en las parroquias que no son autosostenibles. “Mensualmente sostener del Seminario cuesta unos 95 millones de pesos, las entradas están reducidas en un 45%”, aseguran.