La dulce mujer que creó las populares galletas María Luisa

“Yo horneaba el pan, entonces el esposo mío estaba sentado, habíamos asado el pan, el horno todavía estaba caliente y me paré y dije: ‘Yo tengo un dulce de leche ahí en la nevera, voy a hacer unas galletas’. Me paré, cogí el dulce y las galletas y comencé a trabajar, hice dos tártaras, lo cual era para nosotros, para comer aquí”, cuenta sobre la génesis de esos manjares llamados María Luisa. (Le puede interesar: Dos pueblos con sabor a galletas)

- ¿Y usted todavía se come una que otra galleta?

- No. El Señor (Dios) me mandó este aguinaldo que me operaron- dice y señala su cadera izquierda.

Hace dos años, María Narciza sufrió un accidente casero y los médicos en Cartagena, a donde fue trasladada, se vieron precisados a practicarle una cirugía por fractura de cadera. Para sorpresa de los doctores, se ha recuperado de forma bastante satisfactoria. Eso, sumado a la diabetes que padece, no le permite comer sus María Luisas o algún otro dulce.

- Yo la veo buencita...

- Al parecer. Yo camino con mi caminador, pero yo me siento bien, no me duele ni rabio de dolor, gracias a Dios (...) A veces me quiero sentar allá, afuera, pero no me dejan, porque me puedo a caer otra vez y por el COVID.

-¿Cómo se cayó?

- Estaba dormidita y yo creía que estaba en la mitad de la cama. Me rodé y caí, aterricé.

-¿Y usted a qué horas se levanta?

- A las cinco de la mañana...

-¿Con las gallinas?

- Sí y a las seis me baño.